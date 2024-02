Casa Pia e Boavista tentam regressar aos triunfos na I Liga

Na casa emprestada do Casa Pia, os lisboetas vão entrar em campo com três derrotas seguidas no campeonato, incluindo um bem pesado 8-0 em Alvalade frente ao Sporting, e quatro pontos acima dos lugares de despromoção direta à II Liga e um do play-off de manutenção.Já o Boavista, que chegou a ser a equipa surpresa da prova no arranque da I Liga, leva dois desaires consecutivos, incluindo um 4-1 no Bessa com o Portimonense, e está apenas um ponto acima do Casa Pia.Pedro Moreira, técnico casapiano, garante um novo olhar e uma refrescada ambição: "".





Nuno Moreira (ex-FC Vizela) e André Lacximicant (ex-SC Braga) são os mais recentes reforços da equipa e, apesar de onze inicial estável, existe a possibilidade do vizelense eventualmente ter lugar esta segunda-feira, estando mais rotinado na Primeira Liga.





No que diz respeito ao Boavista, o caso não é muito diferente, apesar de não chegar a este encontro depois de um resultado tão desnivelado - ainda que tenha perdido por 1-4 diante do Portimonense.





Há várias questões relativamente ao onze inicial dos "panteras". Ricardo Paiva não pode contar com Rodrigo Abascal ou Chidozie Awaziem e Bruno Onyemaechi (sendo que estes dois últimos estão ao serviço da seleção no CAN) e, para além disso, há o caso Bozenik.





Em antevisão ao encontro, o técnico boavisteiro foi frontal sobre o tema relacionado o avançado e, também, sobre a venda de Tiago Morais ao Lille: "Obviamente, nenhum treinador fica satisfeito quando perde um jogador com a importância que o Tiago vinha a demonstrar, mas saiu e agora é desejar-lhe as maiores felicidades. Relativamente ao Robert Bozeník, é um caso entregue à direção e está fora do jogo frente ao Casa Pia, pelo que resta-nos olhar para os que estão dentro de portas no sentido de os potenciar".





O encontro está agendado para as 20h15, Estádio Municipal de Rio Maior, com arbitragem de Iancu Vasilica.