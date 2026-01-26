FC Porto procura repor vantagem para os rivais na receção ao Gil Vicente





O FC Porto entra em campo com quatro pontos de vantagem sobre o Sporting e sete em relação ao Benfica, equipas que já venceram nesta ronda. Os ‘dragões’, que procuram a 11.ª vitória consecutiva na I Liga, ainda não perderam no campeonato e apenas registam um empate na prova, somando 52 pontos.A equipa orientada por Francesco Farioli sabe que apenas um triunfo lhe permite repor a vantagem com que entrou para a ronda, tendo pela frente um Gil Vicente que é a principal surpresa da competição.A formação de Barcelos chega ao Estádio do Dragão na quinta posição, com 31 pontos, a dois do Sporting de Braga, que já triunfou na ronda, e apenas uma vitória lhe permite recuperar o quarto posto.O jogo tem início marcado para as 20h15 e será dirigido por António Nobre, da associação de Leiria.