I Liga. Sporting tem “prova de fogo” em Arouca

Mesmo assim, o Sporting é claro favorito, num momento em alta da equipa lisboeta, que no campeonato segue invencível há 10 jornadas – com um empate de permeio em Vila do Conde (3-3) -, mas com uma liderança segura.Os “leões” têm mais um ponto do que o Benfica, mas um jogo em atraso, e sete pontos de diferença para o FC Porto, terceiro, numa época que pode ser crucial financeiramente, avaliando que apenas o primeiro se apura diretamente para a Liga dos Campeões.O jogo entre Arouca e Sporting está agendado para domingo (18h00), um pouco antes de o campeão Benfica, a atravessar um mau momento, com derrotas diante dos "leões" (na primeira mão das meias-finais da Taça, 2-1) e dos “dragões” (na Liga, 5-0), receber o Estoril Praia (20h30).Os rivais lisboetas jogam apenas no domingo de eleições legislativas, pelo facto de terem jogos a contar para a Liga Europa, o Sporting recebeu a Atalanta, e o Benfica foi anfitrião do Rangers.Na Liga, o Benfica, comNa antecâmara de importante jogo da “Champions” em casa do Arsenal, em que defende na terça-feira uma vantagem de 1-0, cabe ao FC Porto abrir as "hostilidades" no campeonato, com a visita desta sexta-feira ao Portimonense (18h45).E, desde o regresso do emblema de Portimão à I Liga, os "dragões" venceram de forma ininterrupta nas seis deslocações, entre 2018 e 2022.A 25.ª jornada tem ainda esta sexta-feira a receção do Estrela da Amadora (16.º) ao Casa Pia (10.º) e termina apenas na segunda feira, com o Gil Vicente (oitavo) a receber o Desportivo de Chaves (17.º).Portimonense - FC Porto, 18h45Estrela da Amadora - Casa Pia, 20h45Vizela – Farense, 15h30Rio Ave - Sporting de Braga, 18h00Boavista – Moreirense, 18h00Vitória de Guimarães – Famalicão, 20h30Arouca – Sporting, 18h00



Benfica - Estoril Praia, 20h30



- Segunda-feira, 11 mar:



Gil Vicente - Desportivo de Chaves, 20h15