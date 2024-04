Jorge Simão substitui Ricardo Paiva no Boavista

"O Boavista informa que Jorge Simão assumiu o comando técnico da equipa principal, depois de ter assinado um contrato válido até ao final da presente temporada", indicou o emblema do Bessa, em comunicado publicado através da sua página oficial na Internet.

Jorge Simão, de 47 anos, foi anunciado como novo treinador do Boavista algumas horas depois de ter negociado a quebra antecipada do seu vínculo com o Académico de Viseu, 10.º colocado da II Liga, num dia em que Ricardo Paiva deixou de orientar as "panteras".

O Boavista vem de três derrotas e um empate na I Liga e ocupa a 12.ª posição, com 29 pontos, sete face à zona de descida e mais dois do que a vaga de acesso ao play-off de manutenção, cenário que motivou a saída do ex-técnico da equipa de sub-19 portuense.

Jorge Simão já tinha orientado o clube do Bessa entre 2017 e 2019, para um total de 52 encontros, sendo que também acumulou experiências no escalão principal ao serviço de Belenenses, Paços de Ferreira, Desportivo de Chaves, Sporting de Braga e Santa Clara.

Em Viseu, onde trabalhava desde outubro de 2023, o treinador natural de Pampilhosa da Serra teve sete vitórias, 10 empates e cinco derrotas ao serviço do Académico na II Liga.

O Boavista trocou de comando técnico pela segunda ocasião em 2023/24, época na qual chegou a ser líder da I Liga na segunda, quarta e quinta jornadas, antes de encarar uma queda progressiva até à segunda metade da classificação, por entre salários em atraso e três dezenas de impedimentos de inscrição de novos jogadores determinados pela FIFA.

O início da segunda passagem de Jorge Simão pelo banco das "panteras" acontecerá no sábado, a partir das 18h00, no Estádio do Bessa, no Porto, com a receção ao Estrela da Amadora, 15.º classificado, com 28 pontos, em encontro da 30.ª jornada do campeonato.