Líder Sporting tenta continuar em `modo` perfeito no Estoril

Com mais três pontos do que o FC Porto, segundo, e cinco face ao Benfica, terceiro, o ‘onze’ de Rúben Amorim, soma por vitórias os seis jogos disputados - igualando o feito de 2017/18, com Jorge Jesus -, com 22 golos marcados e dois sofridos.



No campeonato luso, nenhuma equipa somava 22 tentos após seis rondas desde o Benfica de 1989/90 e esse registo não era superado desde que, em 1972/73, as ‘águias’ chegaram aos 29, numa época em que garantiram o cetro com 23 triunfos nas primeiras 23 rondas.



Quanto ao Sporting, tinha apontado 22 golos pela última vez em 1951/52 e não faturava mais desde os 25 de 1949/50, tendo como recorde, também o da prova, os 36 de 1941/42.



O sueco Viktor Gyökeres, que já vai em 10 golos, é a grande arma ofensiva dos ‘leões’, que, do outro lado do campo, também têm estado impecáveis: já não tinham tão poucos golos sofridos desde 1997/98 e menos só em 1970/71 (um sofrido).



Por todos estes registos fantásticos, conseguidos com um futebol de grande qualidade, o Sporting é forte candidato a continuar a rescrever a história no Estoril, perante uma equipa que só venceu um jogo, mas está invicta há quatro jogos.



Em vésperas de um segundo compromisso na ‘Champions’, no reduto dos neerlandeses do PSV, os ‘leões’ não poderão, assim, facilitar se quiserem um sétimo triunfo, que lhes permitiria igualar os segundos melhores arranques de sempre na prova, de 1947/48 e 1950/51, e continuar na corrida às 11 vitórias de 1990/91.



Além dos recordes, o Sporting precisa de ganhar para, pelo menos, manter três pontos de avanço sobre o FC Porto, que, no primeiro ano pós Sérgio Conceição, abriu a competição com cinco vitórias e apenas uma derrota, em Alvalade (0-2).



Os ‘dragões’ procuram domingo, na receção ao Arouca, o terceiro triunfo consecutivo na prova, depois das vitórias sobre Farense (2-1) e em Guimarães (3-0), seladas com três golos do internacional sub-21 espanhol Samu Omorodion.



A meio da semana, Samu também marcou no reduto do Bodo/Glimt (oito minutos), mas os ‘dragões’ tiveram uma estreia falhada na fase de liga da Liga Europa, ao perderem por 3-2, num jogo em que o sueco Denis Gul faturou na estreia (90), após três golos dos locais, o último quando já jogavam com 10 (desde os 51).



A formação de Vítor Bruno, sem pontos perdidos em casa na I Liga, é, ainda assim, clara favorita frente ao Arouca, apenas 14.º, com cinco pontos, ainda que venha de uma vitória no reduto do lanterna-vermelha Farense (1-0).



Quando receber o Arouca, o FC Porto já conhecerá o resultado do Benfica, que pode saltar, provisoriamente, para o segundo posto no sábado, caso mantenha, na receção ao Gil Vicente, o registo 100% vitorioso na ‘era’ Bruno Lage, que, no campeonato, ganhou por 4-1 ao Santa Clara e por 3-0 no Bessa.



Na Luz, onde recebem na quarta-feira o Atlético de Madrid, para a ‘Champions’, os ‘encarnados’ procuram o quarto triunfo em outros tantos jogos na I Liga, frente a uns gilistas, que perderam no Dragão a abrir, venceram em casa o AVS na segunda ronda e empataram os últimos quatro jogos – cinco sempre a pontuar.



Quanto aos outros encontros da ronda, o Santa Clara (quarto) e o Vitória de Guimarães (quinto), empatados com 12 pontos, vão tentar continuar o bom início de época, na receção de domingo ao Boavista e na visita de sábado ao Casa Pia, respetivamente.



Caso falhem, podem ser ultrapassados por Famalicão (sexto) e Sporting de Braga (sétimo), que seguem a apenas um ponto e no domingo jogam em casa respetivamente com Nacional e Rio Ave.



A sétima ronda contempla ainda a receção de sábado do Estrela da Amadora ao Moreirense, com os anfitriões liderados por uma comissão técnica chefiada por José Faria, depois da ‘queda’ de Filipe Martins, e fecha na segunda-feira, com o Farense, com Tozé Marreco em vez de José Mota e zero pontos, a visitar o AVS.