O 92.º campeonato nacional

26.º campeonato do novo milénio

- Vão ser 283 dias de campeonato (8 de agosto até 17 de maio).



- Vai ser o 12.º ano consecutivo com 18 equipas na I liga, caso raro.



- Estão cinco distritos representados (Lisboa, Porto, Braga, Viseu e Aveiro), mais duas regiões autónomas (Açores e Madeira).



- Não há estreantes.

Os regressos



1 – Tondela, três anos depois.

2 – Alverca, 21 anos depois.

Presenças Consecutivas



1 - Sporting - 92ª presença consecutiva.

2 - FC Porto - 92ª.

3 - Benfica - 92ª.

4 - Sp. Braga - 51ª.

5 - Vitória SC - 19ª.

6 – Famalicão – 7ª.

7 - Gil Vicente - 7ª.

8 - Estoril - 5ª.

9 – Arouca – 5ª.

10 - Rio Ave – 4ª.

11- Casa Pia - 4ª.

12- Moreirense - 3ª.

13- Estrela -3ª.

14- Santa Clara - 4ª.

15- Nacional - 2ª.

16- AVS - 2ª.

17- Tondela - 1ª.

18 - Alverca – 1ª.

Distritos



- Distrito de Lisboa volta a ter seis clubes na I Liga, 69 anos depois: Benfica, Sporting, Casa Pia, Alverca, Estoril e Estrela.

Histórico



- Famalicão, pela primeira vez, vai estar sete épocas consecutivas no escalão principal.



- Casa Pia, pela primeira vez, vai estar quatro épocas consecutivas no escalão principal.



- Arouca, pela primeira vez, vai estar cinco épocas consecutivas no escalão principal.



- AVS, pela primeira vez, vai estar duas épocas consecutivas no escalão principal.

E como o tempo voa



- Ainda há pouco tempo o Famalicão regressou ao escalão principal, mas já é o sexto clube há mais tempo consecutivo na I liga (só atrás de Benfica, Porto, Sporting, Braga e Vitória SC).

E o regresso das ilhas



- Voltamos a ter duas equipas das ilhas pela seguda época consecutiva, mas…



Apenas pela segunda vez na história o Nacional está sozinho na I Liga, sem o rival Marítimo.



Sempre que o Nacional esteve na I liga (21 épocas), o Marítimo esteve sempre, exceto na época passada. Vai ser o segundo ano em que o Nacional é o “dono da Madeira”, sozinho.

Setenta



- SC Braga vai realizar uma época histórica. Vai ser a sua 70ª presença no escalão principal (a 51ª consecutiva).



- Desde 1975/76 que nunca falham uma presença.

Será?



- Será o Benfica a voltar a ganhar o título três anos depois?



- Será o FC Porto a vencer o título quatro anos depois?



- Ou será o Sporting a fazer uma coisa que não faz há 72 anos? Vencer o campeonato em três anos consecutivos?

