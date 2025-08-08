Números e Curiosidades - Jornada 1
O bicampeão Sporting dá esta sexta-feira o pontapé de saída no campeonato de futebol. A defesa do título começa com uma visita ao Casa Pia, que está a jogar no Estádio Municipal de Rio Maior.
O que vai acontecer nesta 1ª jornada
- O início do 92.º campeonato nacional.
- O regresso do Tondela ao escalão principal 3 anos depois e do Alverca 21 anos depois.
- A abertura da liga às 20:15 no estádio Municipal de Rio Maior entre o Casa Pia e o bicampeão naciona, Sporting.
- O 81.º clássico no invicta entre o FC Porto e o Vitória SC.
- O 31.º confronto na Luz entre o Benfica e o Rio Ave. Jogo adiado para dia 23 de Setembro
- O 12.º confronto na Choupana entre Nacional e Gil Vicente.
- O 8.º confronto entre SC Braga e Tondela, voltam a defrontar-se no Minho … 3 anos depois.
- O 6.º confronto no Minho entre o Famalicão e o Santa Clara
- O 5.º confronto entre o Casa Pia e o Sporting, gansos como visitados
- Apenas o 4.º derby de distrito entre Estoril e Estrela, na Amoreira, e o terceiro de forma consecutiva (!)
- O 2º confronto na serra da Freita entre o Arouca e o AVS.
- E vamos voltar a ter um Moreirense – Alverca, 21 anos depois em Moreira de Cónegos, o 2º confronto entre ambos no escalão principal.
- A estreia de cinco treinadores na liga portuguesa.
O que poderá acontecer nesta jornada 1
- O Casa Pia conseguir pontuar pela 1ª vez na sua história em casa frente ao Sporting. (4 jogos – 4 derrotas).
- O Tondela pontuar pela 1ª vez na sua história em Braga (7 jogos – 7 derrotas).
- O Estrela vencer pela 1ª vez na sua história na Amoreira.
- O FC Porto voltar a vencer em casa o Vitória, três épocas depois (não venceu nas últimas duas)
Quem marcará o 1º golo do campeonato?
- Na época passada foi Pedro Gonçalves do Sporting, num jogo frente ao Rio Ave.
Tópicos
Jornada , I Liga , Campeonato , Números , Curiosidades