O 92.º campeonato nacional
A prova ocupará um total de 283 dias, a partir desta sexta-feira e até 17 de maio do próximo ano.
26.º campeonato do novo milénio
- Vão ser 283 dias de campeonato (8 de agosto até 17 de maio).
- Vai ser o 12.º ano consecutivo com 18 equipas na I liga, caso raro.
- Estão cinco distritos representados (Lisboa, Porto, Braga, Viseu e Aveiro), mais duas regiões autónomas (Açores e Madeira).
- Não há estreantes.
Os regressos
1 – Tondela, três anos depois.
2 – Alverca, 21 anos depois.
Presenças Consecutivas
1 - Sporting - 92ª presença consecutiva.
2 - FC Porto - 92ª.
3 - Benfica - 92ª.
4 - Sp. Braga - 51ª.
5 - Vitória SC - 19ª.
6 – Famalicão – 7ª.
7 - Gil Vicente - 7ª.
8 - Estoril - 5ª.
9 – Arouca – 5ª.
10 - Rio Ave – 4ª.
11- Casa Pia - 4ª.
12- Moreirense - 3ª.
13- Estrela -3ª.
14- Santa Clara - 4ª.
15- Nacional - 2ª.
16- AVS - 2ª.
17- Tondela - 1ª.
18 - Alverca – 1ª.
Distritos
- Distrito de Lisboa volta a ter seis clubes na I Liga, 69 anos depois: Benfica, Sporting, Casa Pia, Alverca, Estoril e Estrela.
Histórico
- Famalicão, pela primeira vez, vai estar sete épocas consecutivas no escalão principal.
- Casa Pia, pela primeira vez, vai estar quatro épocas consecutivas no escalão principal.
- Arouca, pela primeira vez, vai estar cinco épocas consecutivas no escalão principal.
- AVS, pela primeira vez, vai estar duas épocas consecutivas no escalão principal.
E como o tempo voa
- Ainda há pouco tempo o Famalicão regressou ao escalão principal, mas já é o sexto clube há mais tempo consecutivo na I liga (só atrás de Benfica, Porto, Sporting, Braga e Vitória SC).
E o regresso das ilhas
- Voltamos a ter duas equipas das ilhas pela seguda época consecutiva, mas…
Apenas pela segunda vez na história o Nacional está sozinho na I Liga, sem o rival Marítimo.
Sempre que o Nacional esteve na I liga (21 épocas), o Marítimo esteve sempre, exceto na época passada. Vai ser o segundo ano em que o Nacional é o “dono da Madeira”, sozinho.
Setenta
- SC Braga vai realizar uma época histórica. Vai ser a sua 70ª presença no escalão principal (a 51ª consecutiva).
- Desde 1975/76 que nunca falham uma presença.
Será?
- Será o Benfica a voltar a ganhar o título três anos depois?
- Será o FC Porto a vencer o título quatro anos depois?
- Ou será o Sporting a fazer uma coisa que não faz há 72 anos? Vencer o campeonato em três anos consecutivos?
- Vão ser 283 dias de campeonato (8 de agosto até 17 de maio).
- Vai ser o 12.º ano consecutivo com 18 equipas na I liga, caso raro.
- Estão cinco distritos representados (Lisboa, Porto, Braga, Viseu e Aveiro), mais duas regiões autónomas (Açores e Madeira).
- Não há estreantes.
Os regressos
1 – Tondela, três anos depois.
2 – Alverca, 21 anos depois.
Presenças Consecutivas
1 - Sporting - 92ª presença consecutiva.
2 - FC Porto - 92ª.
3 - Benfica - 92ª.
4 - Sp. Braga - 51ª.
5 - Vitória SC - 19ª.
6 – Famalicão – 7ª.
7 - Gil Vicente - 7ª.
8 - Estoril - 5ª.
9 – Arouca – 5ª.
10 - Rio Ave – 4ª.
11- Casa Pia - 4ª.
12- Moreirense - 3ª.
13- Estrela -3ª.
14- Santa Clara - 4ª.
15- Nacional - 2ª.
16- AVS - 2ª.
17- Tondela - 1ª.
18 - Alverca – 1ª.
Distritos
- Distrito de Lisboa volta a ter seis clubes na I Liga, 69 anos depois: Benfica, Sporting, Casa Pia, Alverca, Estoril e Estrela.
Histórico
- Famalicão, pela primeira vez, vai estar sete épocas consecutivas no escalão principal.
- Casa Pia, pela primeira vez, vai estar quatro épocas consecutivas no escalão principal.
- Arouca, pela primeira vez, vai estar cinco épocas consecutivas no escalão principal.
- AVS, pela primeira vez, vai estar duas épocas consecutivas no escalão principal.
E como o tempo voa
- Ainda há pouco tempo o Famalicão regressou ao escalão principal, mas já é o sexto clube há mais tempo consecutivo na I liga (só atrás de Benfica, Porto, Sporting, Braga e Vitória SC).
E o regresso das ilhas
- Voltamos a ter duas equipas das ilhas pela seguda época consecutiva, mas…
Apenas pela segunda vez na história o Nacional está sozinho na I Liga, sem o rival Marítimo.
Sempre que o Nacional esteve na I liga (21 épocas), o Marítimo esteve sempre, exceto na época passada. Vai ser o segundo ano em que o Nacional é o “dono da Madeira”, sozinho.
Setenta
- SC Braga vai realizar uma época histórica. Vai ser a sua 70ª presença no escalão principal (a 51ª consecutiva).
- Desde 1975/76 que nunca falham uma presença.
Será?
- Será o Benfica a voltar a ganhar o título três anos depois?
- Será o FC Porto a vencer o título quatro anos depois?
- Ou será o Sporting a fazer uma coisa que não faz há 72 anos? Vencer o campeonato em três anos consecutivos?
Tópicos
I Liga , Campeonato , Futebol , Clubes , Palmarés