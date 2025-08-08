Onze treinadores para 2025/26

As sete mudanças



- Tondela, Alverca, Rio Ave, Moreirense, Vitória SC, SC Braga e FC Porto.



Não deixa de ser curioso que as mudanças deram-se nos dois clubes que subiram e em três que estiveram na primeira metade da tabela em 2024/25, Porto (três), Braga (quatro) e Vitória (seis).



- Apenas dois treinadores (!) estão no mesmo clube há mais de dois anos, que vão para a terceira época consecutiva.



Sabe quais são esses dois treinadores que vão começar a terceira época consecutiva no mesmo clube?



- Tiago Margarido (Nacional) e Vasco Matos (Santa Clara).



E apenas um treinador completou as últimas duas épocas no escalão principal: Rui Borges.



2023/24 – pelo Moreirense – 34 jornadas.

2024/25 – pelos Vitória (15) e Sporting (19 jornadas).



E os três treinadores (dos 18) com mais jogos na I liga:



1.º - José Mota - 451 jogos.

2.º - Ivo Vieira – 174 jogos.

3.º - Vasco Seabra – 144 jogos.



Vasco Seabra já é o terceiro treinador com mais jogos na I Liga (dos atuais).



Quantos treinadores vão estrear-se na I Liga?



Resposta: cinco.



- Sotiris (Rio Ave).

- Vasco Botelho da Costa Moreirense).

- Luis Pinto (Vitória SC).

- Carlos Vicens (SC Braga).

- Farioli (FC Porto).



E a curiosidade. Dos 18 treinadores, qual aquele que já treinou mais clubes na I liga?



Resposta: José Mota, que está no seu nono clube)



Os treinadores com mais clubes na I liga:



1.º - José Mota – nove clubes.

2.º – Ivo Vieira – oito clubes (vai estrear-se no Tondela).

3.º- Vasco Seabra – seis clubes.



Os mais novos e mais velhos:



- Mais Novo – 33 anos – João Pereira (Casa Pia).

- Mais Velho – 61 anos – José Mota (AVS).

Resumo para a nova época



- Dos 18 treinadores, 14 são portugueses e quatro estrangeiros.

- 11 vêm da época passada.

- cinco estreantes na liga principal.

- sete clubes têm treinador novo.

- dois treinadores campeões nacionais: Rui Borges e Bruno Laje.