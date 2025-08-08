Onze treinadores para 2025/26
Vamos entrar para a nova época com 11 treinadores nos mesmos clubes. Poucas mudanças nos 18 clubes, apenas sete.
As sete mudanças
- Tondela, Alverca, Rio Ave, Moreirense, Vitória SC, SC Braga e FC Porto.
Não deixa de ser curioso que as mudanças deram-se nos dois clubes que subiram e em três que estiveram na primeira metade da tabela em 2024/25, Porto (três), Braga (quatro) e Vitória (seis).
- Apenas dois treinadores (!) estão no mesmo clube há mais de dois anos, que vão para a terceira época consecutiva.
Sabe quais são esses dois treinadores que vão começar a terceira época consecutiva no mesmo clube?
- Tiago Margarido (Nacional) e Vasco Matos (Santa Clara).
E apenas um treinador completou as últimas duas épocas no escalão principal: Rui Borges.
2023/24 – pelo Moreirense – 34 jornadas.
2024/25 – pelos Vitória (15) e Sporting (19 jornadas).
E os três treinadores (dos 18) com mais jogos na I liga:
1.º - José Mota - 451 jogos.
2.º - Ivo Vieira – 174 jogos.
3.º - Vasco Seabra – 144 jogos.
Vasco Seabra já é o terceiro treinador com mais jogos na I Liga (dos atuais).
Quantos treinadores vão estrear-se na I Liga?
Resposta: cinco.
- Sotiris (Rio Ave).
- Vasco Botelho da Costa Moreirense).
- Luis Pinto (Vitória SC).
- Carlos Vicens (SC Braga).
- Farioli (FC Porto).
E a curiosidade. Dos 18 treinadores, qual aquele que já treinou mais clubes na I liga?
Resposta: José Mota, que está no seu nono clube)
Os treinadores com mais clubes na I liga:
1.º - José Mota – nove clubes.
2.º – Ivo Vieira – oito clubes (vai estrear-se no Tondela).
3.º- Vasco Seabra – seis clubes.
Os mais novos e mais velhos:
- Mais Novo – 33 anos – João Pereira (Casa Pia).
- Mais Velho – 61 anos – José Mota (AVS).
Resumo para a nova época
- Dos 18 treinadores, 14 são portugueses e quatro estrangeiros.
- 11 vêm da época passada.
- cinco estreantes na liga principal.
- sete clubes têm treinador novo.
- dois treinadores campeões nacionais: Rui Borges e Bruno Laje.
