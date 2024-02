Pedro Moreira em negociações para sair do Casa Pia por mútuo acordo

Pedro Moreira, de 48 anos, ingressou nos ‘gansos’ em 21 de novembro, sucedendo no cargo técnico a Filipe Martins, tendo comandado o Casa Pia num total de 11 encontros, nos quais somou apenas três triunfos, contra duas igualdades e seis derrotas.



O desaire nos instantes finais da visita de domingo ao reduto do Rio Ave, por 1-0, ditou a descida da turma lisboeta para o 16.º e antepenúltimo posto da tabela classificativa, de acesso ao play-off de manutenção frente ao terceiro colocado da II Liga.



Ex-técnico adjunto de Paulo Fonseca no Paços de Ferreira, FC Porto, Sporting de Braga, nos ucranianos do Shakhtar Donetsk e nos italianos da Roma, Pedro Moreira tornou-se pela primeira vez treinador principal na última temporada, pelo Torreense, na II Liga.



Pela formação de Torres Vedras, Pedro Moreira contabilizou 13 vitórias em 32 duelos, pegando na equipa após a sétima ronda, quando estava na 18.ª e última posição, com somente quatro pontos, para concluir o campeonato num muito confortável nono lugar.



O Casa Pia, com 20 pontos, recebe no domingo o Arouca, oitavo, com 25, no Estádio Municipal de Rio Maior, em partida da 22.ª jornada da I Liga, estando a oficialização da saída de Pedro Moreira por horas, seguindo-se a procura do terceiro técnico da época.