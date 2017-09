Ricardo Fernandes antecipa clássico de Alvalade

Mário Aleixo - RTP 28 Set, 2017, 12:27 / atualizado em 28 Set, 2017, 12:27 | 1.ª Liga

No próximo domingo, a partir das 19h15, no Estádio José Alvalade, defrontam-se Sporting e FC Porto, em jogo da oitava jornada do campeonato.



As equipas ocupam os dois primeiros lugares na tabela classificativa com a vantagem de dois pontos para os azuis e brancos.



Ricardo Fernandes vestiu a camisola do “leão” entre 2000 e 2003 para na época seguinte representar o emblema do “dragão”.



Sobre o jogo grande da próxima ronda o futebolista, de 39 anos, revelou à jornalista Cláudia Martins que frente a frente estarão as duas equipas com mais possibilidades de conquistar o título de campeão.





O médio, atualmente a representar o Felgueiras, não conseguiu antecipar um favorito para vencer o clássico mas considerou que os portistas voltaram a ser uma formação com mística e disponibilidade para conquistar vitórias.Quanto ao Sporting, depois do empate em Moreira de Cónegos, enfrentará o jogo sem margem de erro e com um único objetivo que é ganhar.Ricardo Fernandes ainda se debruçou sobre a saída de Adrien do Sporting para dizer que antes da partida já o Sporting tinha preparado a sua substituição, embora lamente que o campeonato tenha perdido porventura o seu jogador mais completo.A terminar o futebolista confessou que está no Felgueiras a “queimar os últimos cartuchos” da sua carreira com a ideia de contribuir para a subida de divisão da equipa que joga o Campeonato de Portugal.