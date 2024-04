Rio Ave estará mais perto de vencer o Estrela da Amadora se "jogar bem"

Luís Freire anteviu hoje esse embate entre duas equipas que ainda não têm a permanência garantida e começou por considerar que a sua “equipa está a trabalhar bem” e focada em melhorar o seu desempenho para dar sequência ao triunfo obtido na ronda anterior, em casa, diante do Gil Vicente (3-0).



“Temos agora mais e diferentes opções dentro do plantel”, o que tem ajudado a equipa recuperar terreno na tabela classificativa, avaliou o técnico.



“A equipa tem sido consistente em termos exibicionais e, para amanhã [domingo], é continuar a melhorar”, afirmou.



Luís Freire espera “um jogo diferente” daquele que o Rio Ave teve com o Gil Vicente”, “porque o Estrela da Amadora joga num 5x4x1 e é uma equipa muito pressionante, física, intensa, bem orientada e bem organizada”.



“Queremos melhorar contra estes adversários, que têm uma organização defensiva mais agressiva”, sublinhou.



Consistência defensiva e uma forte reação à perda da bola é o que treinador também espera da sua equipa no encontro com o Estrela.



“Primeiro temos de jogar bem, depois temos de jogar melhor do que os outros e, se não conseguirmos as duas coisas, temos de ganhar os jogos”, sustentou, reforçando a ideia de que se o Rio Ave “jogar bem” estará mais próximo de ganhar.



A equipa vilacondense destaca-se por ser a única do campeonato ainda sem vitórias fora de casa, sendo também a que tem mais empates enquanto visitante, somando oito.



“É preciso desmistificar a questão de não vencer fora de casa, porque o Rio Ave tem mais pontos fora de casa do que outras equipas. Nós temos pontos e nem sequer somos das equipas piores fora de casa”, contrapôs Luís Freire.



O técnico prosseguiu referindo que a sua equipa somou três pontos “nos últimos três jogos fora”, um deles obtido diante do FC Porto, em pleno Estádio do Dragão.



“Obviamente, queremos os três pontos” frente ao Estrela da Amadora, apontou Luís Freire, acrescentando que para tal a sua equipa terá de jogar “com atitude e muita entrega e dar tudo no campo”.



O treinador disse sentir “a equipa unida e com um foco comum, uma entreajuda muito grande”, até porque “já passou por muita coisa este ano”.



“Estivemos 16 meses sem poder contratar jogadores. Depois tivemos um incremento de soluções para o grupo, claramente ficamos mais fortes e fizemos uma recuperação até agora positiva”, defendeu.



Ainda assim, completou, “não está nada feito” e ainda resta “trabalho com fartura para fazer” até ao fim deste campeonato.



O Estrela da Amadora, 15.º classificado, com 27 pontos, recebe este domingo, o Rio Ave, 12.º, com 29, num encontro da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol marcado para as 15.30 e que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.