Treinador do Gil Vicente antecipa jogo com o Boavista como "uma final"

"Sabendo que o temos feito até agora é bom, ainda nos faltam três finais para chegar ao objetivo principal. Primeiro queremos evitar os lugares de descida direta e depois a posição de play-off. Dependemos apenas de nós e esta é mais uma final", disse Tozé Marreco, na antevisão à partida.



O treinador do conjunto barcelense antecipou "um grande jogo" nesta deslocação ao Bessa, lembrando que vai encontrar um "Boavista motivado e que também vai querer fazer pontos", negando que este seja um rival mais acessível.



"Fizemos dois jogos muito competentes contra duas grandes equipas (Moreirense e Arouca), mas não antevejo menos dificuldades neste. Será um desafio num registo diferente, que nos vai exigir outras coisas, e temos de dar respostas. O Boavista também sabe que vai encontrar um Gil Vicente forte", analisou.



Questionado se pode capitalizar do empate (2-2) da jornada anterior, frente ao Arouca, onde a equipa conseguiu os dois golos já nos descontos, Tozé Marreco destacou a crença de "acreditar até ao final".



"Tivemos muitas coisas boas nesse último jogo, mas a parte melhor foi termos conseguido chegar ao empate nos descontos. É o exemplo do que eu quero, dar tudo até ao apito final. Acreditar até ao fim", vincou o treinador.



Ainda assim, Tozé Marreco quer um Gil Vicente "em alerta" lembrando que neste duelo com o Boavista a sua equipa tem apenas "a vantagem dos pontos".



"É algo que pode ser mudado, porque a distância entre ambos é curta. Não estou confortável, queremos e merecemos mais pontos e estamos preparados para os conseguir", rematou.



O técnico dos 'galos' disse que já tem todo o grupo à disposição, que o significa que o experiente central Rúben Fernandes já recuperou de uma lesão que o afastou dos últimos dois jogos.



O Gil Vicente, 13.º classificado com 32 pontos, desloca-se este sábado ao terreno do Boavista, 14.º com 30, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.