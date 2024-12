Vitória de Guimarães e Gil Vicente procuram uma vitória

O Vitória de Guimarães recebe o Gil Vicente, com a formação vimaranense, em sexto, a procurar pontos para lutar por um lugar nas competições europeias, enquanto os gilistas, em 13.º, querem subir na tabela classificativa.





Os vitorianos têm feito uma campanha exímia na Europa, mas, no que diz respeito ao campeonato, chegam a este jogo após uma derrota no reduto do Santa Clara.





Do outro lado, temos o conjunto de Barcelos que ainda não ganhou nenhum jogo fora de casa esta temporada e vem de uma sequência negativa de três derrotas, no que toca ao campeonato.





O técnico do Vitória SC defendeu que espera um jogo difícil mas quer sair vitorioso, embora reconheça qualidade ao adversário: "Vêm de três resultados negativos no campeonato, mas isso não mexe com a sua qualidade e a sua dinâmica. Aprecio essa forma de forma de jogar, valoriza o futebol. Estou à espera de um jogo difícil, com as duas equipas a quererem assumir e a quererem ganhar. Nós faremos tudo para ganhar".





Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, assumiu que era muito bom conquistar os três pontos: "Ganhar seria ótimo, e ganhar sem sofrer golos seria apenas um extra. Sabemos que vamos a um campo extremamente difícil, onde até agora apenas o FC Porto conseguiu os três pontos, defrontar uma excelente equipa, bem trabalhada, com bom treinador, bons jogadores. Mas vamos com o intuito de vencer".





Este é daqueles embates que pode dar para qualquer um dos lados, visto que uma equipa apresenta melhor ataque e outra apresenta melhor defesa.





No histórico de confrontos, o Vitória SC encontra-se na dianteira com mais duas vitórias.