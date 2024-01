Vitória procura igualar Braga na I Liga

No encontro que encerra a primeira volta do campeonato, os vitorianos podem aproveitar a derrota do Sporting de Braga no terreno do FC Porto (2-0) na véspera para igualarem os vizinhos minhotos.





Com Zé Carlos a juntar-se ao lote de habituais indisponíveis encabeçado por Tounkara, Telmo Arcanjo e Mikel Villanueva, o técnico vitoriano deverá fazer Borevkovic e Bruno Gaspar regressarem ao onze. Perspetiva-se ainda a hipótese de Tomás Händel render Dani Silva no miolo da equipa, com a possibilidade de João Mendes surgir no tridente da frente ao lado de André Silva e Jota Silva.





Já do lado arouquense, a intenção passa por regressar aos triunfos. Ainda sem contar com Rafael Fernandes, Matheus Quaresma, Pedro Moreira e Vitinho, o treinador Daniel Sousa deve fazer regressar todos os pesos-pesados ausentes no duelo da Taça contra o Vizela, mas presentes na receção ao Benfica. Assim sendo, David Simão, Jason Remeseiro e Cristo estão na linha da frente para voltar à titularidade nos lugares de Pedro Santos, Benji Michel e Alfonso Trezza.



Sem perder há cinco encontros, o Vitória recebe o Arouca, 14.º classificado, com 16 pontos, três acima da zona de despromoção direta.



Em seis encontros entre as duas equipas para o campeonato em Guimarães, o Arouca venceu por três vezes, perdeu duas e empatou outra, tendo saído vitorioso nas duas últimas temporadas.



O encontro tem o pontapé de saída marcado para as 20h15 e terá arbitragem de Gustavo Correia.