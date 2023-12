Vizela de "orgulho ferido" quer "ir com tudo" frente ao Sporting de Braga

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo que abre a 13.ª jornada, o técnico espanhol Pablo Villar admitiu que a equipa está motivada e preparada para regressar às vitórias.



“Aqui ninguém desiste. O grupo está forte, estivemos a trabalhar bem durante esta semana e queremos dar a volta ao que aconteceu em Chaves. É certo que depois de tudo o que aconteceu, estamos com o orgulho ferido e queremos ir com tudo amanhã (sexta-feira)”, salientou.



Apesar de tudo, o técnico da formação de Vizela está consciente das dificuldades que vai encontrar pela frente.



“O Sporting de Braga é uma equipa muito forte, com ritmo de Champions, competição em que já disputou cinco jogos. Tem o melhor ataque da Liga e também o melhor marcador, ou seja, uma equipa muito forte no ataque”, apontou.



No entanto, sabe perfeitamente o que o Vizela precisa fazer para anular a hipotética supremacia bracarense.



"Estamos preparados para lutar. No nosso sistema defensivo temos de ser fortes, temos de estar unidos, que lutar juntos, para conseguir em casa conquistar pontos”, referiu ainda.



Pablo Villar falou ainda sobre a derrota em Chaves e sobre a interrupção do bom momento que a equipa atravessava, garantindo, no entanto, que isso não afetou os jogadores.



“É certo que em Chaves o nosso bom momento foi interrompido, houve muitos fatores incontroláveis para nós, que acabaram por marcar o jogo. Psicologicamente houve lances que nos afetaram durante o jogo, mas agora a equipa está de novo forte, jogamos em casa e é certo que vamos fazer tudo para ultrapassar uma equipa tão forte como o Braga”, disse ainda.



O Vizela, 15.º classificado, com 10 pontos, recebe, na sexta-feira, às 15:30, o Sporting de Braga, em quarto, com 26, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que contará com a arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de de Aveiro.