Diney dá vitória ao Estoril sobre Sporting da Covilhã

Lusa Comentários 08 Dez, 2018, 15:35 | 2.ª Liga

A história do triunfo estorilista ficou escrita desde muito cedo, quando o central cabo-verdiano respondeu, aos nove minutos, com um cabeceamento certeiro a um livre marcado por Rafael Furlan, adiantando o Estoril no marcador, numa fase em que as equipas ainda se ajustavam em campo.



O Sporting da Covilhã, perdido no fundo da tabela, apenas despertou perto do intervalo, à boleia das tentativas de Mica, que serviram para testar a atenção do guardião Thierry. Porém, a vantagem estorilista resistiu até ao apito para o intervalo e assim perduraria no segundo tempo.



O conjunto da Covilhã mostrou-se mais determinado na segunda parte e ofereceu outra réplica aos anfitriões na esperança de conseguir o empate. As entradas de Dji e Onyeka refletiram esse sentimento, mas o Estoril acabou por gerir o jogo e até ameaçou o segundo golo num livre de Rafael Furlan.



Com este triunfo, o Estoril passa a somar 23 pontos em 12 jogos (antecipou um jogo de outra jornada) e é segundo classificado, em igualdade com Benfica B e Famalicão, e apenas atrás do líder Paços de Ferreira (24). Já o Sporting da Covilhã é 17.º e penúltimo classificado, com nove pontos em 12 jogos.



Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.



Estoril Praia - Sporting da Covilhã, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Diney, 09 minutos.



Equipas:



- Estoril Praia: Thierry Graça, João Góis, Diakhité, Diney, Rafael Furlan, Gonçalo Santos (João Patrão, 88), Wallyson, Filipe Soares (Marcos António, 67), Aylton Boa Morte, Sandro Lima e Dadashov (Kléber, 80).



(Suplentes: Igor, Pedro Queirós, João Pedro, Marcos António, João Patrão, Gustavo e Kléber).



Treinador: Luís Freire.



- Sporting da Covilhã: Vítor São Bento, Gilberto, Rafael Vieira, Jaime, Henrique Gomes (Zarabi, 67), Bonani (Onyeka, 73), Makouta, Quiroga (Dji, 67), Adriano, Mica e Deivison.



(Suplentes: Bruno Bolas, João Cunha, Diogo Neto, Dji, Agostinho Soares, Zarabi e Onyeka).



Treinador: Filipe Rocha.



Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diney (36), Rafael Furlan (53), Makouta (69) e Gilberto (72).



Assistência: Cerca de 600 espetadores.