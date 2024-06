FC Porto marca encontro com o Sporting na final da Taça de andebol

Durou cerca de cinco minutos a capacidade do Póvoa discutir o jogo e o resultado, já que a partir daí o FC Porto embalou para um triunfo fácil.



Aos 10 minutos, os comandados de Carlos Resende tinham já uma vantagem de quatro golo que foram gerindo, e dilatando.



Algumas falhas no ataque dos poveiros foram sempre bem aproveitadas para rápidas transições dos ‘azuis e brancos’, em especial com a velocidade de Mamadou Diocou, que juntou três golos à sua conta pessoal.



A meio da primeira parte, já o FC Porto liderava o marcador com cinco golos de vantagem (12-7).



Algum desacerto ofensivo, aliado a boas intervenções de Mitrevski, mantinham a equipa de Carlos Resende confortável no jogo e no marcador, e Tiago Cunha sentiu que era preciso fazer alguma coisa, e pediu uma pausa técnica.



Em boa hora, porque o Póvoa reduziu para quatro golos de diferença (14-10) e só não encurtou mais a vantagem dos portistas, porque o poste, e também Mitrevski, impediram o golo.



Resposta de Carlos Resende, com uma pausa técnica que também deu frutos, e à entrada para os últimos cinco minutos da primeira metade a vantagem era de seis golos (17-11), diferença que se manteve no final da primeira parte (20-14).



No arranque do segundo tempo, o FC porto dilatou a diferença para oito golos, e Carlos Resende aproveitou para rodar a equipa.



Mitrevski continuava a brilhar na defesa das redes portistas e na frente a equipa era eficaz, paulatinamente aumentando a vantagem no marcador que chegou a ser de nove golos, à passagem dos 38 minutos (25-16).



Até final, o FC Porto geriu o jogo, e o marcador, e venceu por 39-30.



A final da Taça de Portugal de andebol será disputada no domingo, no Multiusos de Viseu, pelas 17:30, com o Sporting à procura da ‘dobradinha’ na época, e de um ‘tri’ na competição, frente a um FC Porto que foi a única equipa que esta época, em Portugal, foi capaz de bater os ‘leões’ em jogos oficiais.







Jogo realizado no Pavilhão Multiusos, em Viseu.



FC Porto – Póvoa AC, 39-30.



Ao intervalo: 20-14.







Sob arbitragem de André Gameiro e Renato Marques, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto (39): Nikola Mitrevski, Pedro Valdés (2), Rui Silva (3), Mamadou Diocou (5), Nikolaj Læso (4), Pedro Oliveira (1) e Fábio Magalhães (2). Jogaram ainda André Sousa (3), Victor Iturriza (3), Jakob Mikkelsen (4), David Fernández, Daymaro Salina (1), Leonel Fernandes (3), Ricardo Brandão (3), António Areia (5) e Francisco Fontes.



Treinador: Carlos Resende.







- Póvoa (30): Carlos Moreira, Gabriel Conceição (2), Alan Silva (2), Eduardo Almeida (6), António Magalhães (1), Tiago Teixeira e Cleyryston Novais (5). Jogaram ainda Lucas Santana, Miguel Cortinhas (1), João Ribeiro (1), Piotr Rybski (2), Daniel Barge (1), Lucas Ribeiro, Nikita Liavonau e Declerk Sibo (9).



Treinador: Tiago Cunha.







Marcha do marcador: 3-2 (05 minutos), 8-4 (10), 12-7 (15), 14-10 (20), 17-11 (25), 20-14 (intervalo), 22-14 (35), 26-17 (40), 29-20 (45), 32-23 (50), 37-26 (55) e 39-30 (resultado final).



Assistência: Cerca de 200 espetadores.