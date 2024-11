Martim Costa eleito melhor jovem andebolista europeu de 2023/24

O central/lateral Martim Costa, de 21 anos, do Sporting, e a central Petra Simon, de 20, do Ferencváros, vão ser homenageados e receber os seus prémios na gala EHF Excellence Awards 2024, em 14 de dezembro, em Viena, na Áustria.

Martim Costa foi o melhor marcador -- a par do dinamarquês Mathias Gidsel -- do Euro2024, na Alemanha, com 54 golos, tendo apenas falhados 12 remates nas sete partidas disputadas por Portugal no torneio, em que terminou no sétimo lugar.

O português integrou ainda a equipa ideal do torneio, na posição de lateral esquerdo, repetindo uma proeza alcançada apenas por Carlos Resende, no Euro2000. Martim Costa também superou o anterior máximo de golos, que pertencia a Resende (38).

Petra Simon ajudou a Hungria a vencer Euro2023 de sub-19 e foi nomeada MVP do torneio. Na final teve um papel fundamental, marcando oito golos, e desde então foi selecionado para a seleção principal, participando no Mundial2023.

De regresso ao Ferencváros no início da época de 2023/24, Petra Simon fez a sua estreia na Liga dos Campeões, marcando 39 golos no total ao longo da temporada -- incluindo cinco nos dois quartos de final contra a Team Esbjerg.

Os jogadores distinguidos, que sucedem ao esloveno Domen Makuc e à francesa Pauletta Foppa, já fizeram parte do programa Respect Your Talent da EHF, que identifica estrelas emergentes do andebol e as apoia no desenvolvimento da sua carreira dentro e fora do campo de jogo.