Paris2024. Dinamarca vence a França no andebol masculino

Dinamarca, que é ainda vice-campeã olímpica e europeia, e a França, campeã europeia e vice mundial, têm alternado as primeiras posições das principais competições nos últimos anos e são apontadas como duas das mais fortes candidatas às medalhas.Numa partida que colocou frente a frente dois "monstros" da modalidade nos últimos metros das respetivas carreiras, o dinamarquês Mikkel Hansen e o francês Nikola Karabatic, o equilíbrio foi uma constante na primeira parte (18-17).Impulsionada por Mathias Gidsel e Simon Pytlick, com 11 golos cada, a Dinamarca descolou de 26-25 para uma vantagem de seis golos, aos 31-25, que não mais largou e até alargou para oito nos minutos finais do encontro (37-29).





Concluída a primeira jornada, Alemanha, Espanha e Croácia, com dois pontos, lideram o Grupo A, seguidos por Japão, Suécia e Eslovénia, ainda sem pontos. A segunda ronda, na segunda-feira, terá os jogos Japão-Alemanha, Eslovénia-Croácia e Suécia-Espanha.



Concluída a primeira jornada, Dinamarca, Noruega e Egito lideram o Grupo B, com dois pontos, seguidos por Hungria, Argentina e França, ainda sem pontos. A segunda ronda, na segunda-feira, terá os jogos Egito-Dinamarca, França-Noruega e Argentina-Hungria.



O torneio olímpico de andebol é disputado por 12 seleções, distribuídas por dois grupos de seis, que apuram os quatro primeiros classificados para os quartos de final (a disputar em 07 de agosto). As meias-finais estão marcadas para dia 9 e a final para dois dias depois, no último dia dos Jogos (11 de agosto).