Paris2024. Noruega disputa ouro no andebol feminino

A seleção norueguesa repetiu o triunfo alcançado na fase preliminar do torneio, em que terminou em primeiro do Grupo A, com vitórias frente à Dinamarca (27-18), Alemanha (30-18), Eslovénia (29-22) e Coreia do Sul (26-20) e uma derrota com a Suécia (28-32).



Campeã olímpica em Londres2012 e Pequim2008, "vice" em Seul1988 e Barcelona1992 e bronze em Tóquio2020, Rio2016 e Sydney2000, a Noruega vai tentar no sábado chegar ao ouro que fugiu nas duas últimas edições para a França e Rússia. Dinamarca e Suécia vão jogar pelo bronze.



A Noruega, vice-campeã mundial e campeã europeia, numa final disputada precisamente com a Dinamarca (27-25), chegou às meias-finais em Paris2024 com um triunfo fácil nos "quartos" com o Brasil e mostrou, finalmente, o seu valor frente à Dinamarca.



A campeã França foi obrigada a recuperar de uma desvantagem de quatro golos para vencer no prolongamento, por 31-28, a Suécia e chegar, em Paris2024, à sua terceira final olímpica consecutiva.