Paris2024. Noruega e Dinamarca imparáveis no andebol masculino

Diante do conjunto sul-americano, avizinhava-se uma tarefa acessível para os campeões do mundo, na South Paris Arena 6, onde decorrem os encontros dos Grupos A e B.Liderados por Mathias Gildsel, com um taxa impressionante de sucesso – 13 remates certeiros em outras tantas tentativas - a Dinamarca "passeou" frente aos sul-americanos, que, na parte final no desafio da terceira jornada, "desabaram" e estão, praticamente, arredados de chegar à próxima fase.No mesmo grupo B, os noruegueses tiveram de suar muito mais para levar a melhor sobre os húngaros, que no final dos primeiros 30 minutos venciam por dois golos (13-11), mas acabaram por fracassar na reta final, muito por culpa dos nove "disparos" certeiros de Aleksander Blonz.O torneio olímpico de andebol é disputado por 12 seleções, distribuídas por dois grupos de seis, que apuram os quatro primeiros classificados para os quartos de final (a disputar em 7 de agosto).As meias-finais estão marcadas para dia 9 e a final para dois dias depois, no último dia dos Jogos (11 de agosto).