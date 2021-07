Tóquio2020. Jorge Fonseca ganhou o bronze na categoria de -100kg em judo

Jorge Fonseca conquistou o bronze na categoria de -100 kg de judo ao bater o canadiano Shady Elnahas por waza-ari, alcançando a 25.ª medalha do deporto português em Jogos Olímpicos.











Até aqui chegar o português foi derrotado por Cho Guham, sexto, por waza-ari, a 18 segundos do fim.

Antes Jorge Fonseca venceu o russo Niiaz Iliasov por waza-ari aos 3.54 minutos do "golden score", e garantiu o lugar nas meias-finais, no Nippon Budokan.No primeiro combate do dia o judoca português venceu em 17 segundos o seu combate de estreia nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao derrotar o belga Toma Nikiforov.





Depois de Nuno Delgado em Sydney2000 e Telma Monteiro no Rio de Janeiro em 2016, esta é a terceira medalha portuguesa, no judo, nos Jogos Olímpicos.









Descoberta do judo

Jorge Fonseca competiu nos Jogos Olímpicos de 2016 na categoria de –100 kg, tendo sido eliminado na segunda ronda pelo Lukáš Krpálek.Em 2019, tornou-se campeão do mundo em Tóquio, sendo o primeiro português de sempre a consegui-lo.Integrou a equipa do Sporting Clube de Portugal bicampeã da Europa (Bucareste 2018 e Odivelas 2019) que, em ambas as edições, derrotou na final os russos do Yawara Neva por 3-2.A 8 de janeiro de 2020, foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito.Em 2021, conquistou novamente o Campeonato Mundial em Budapeste, vencendo todos os confrontos por ippon.Nas diferentes competições em que participou o judoca já conquistou duas medalhas de ouro, duas de parta e uma de bronze.O judoca de 28 anos, nasceu em São Tomé onde viveu até ao início da adolescência. Em 2012, já em Portugal, descobre o judo através do desporto escolar. É convidado pelo seu treinador para ir para o Sporting e nunca mais parou!Juntar-se ao clube trouxe mais horas de treino, progressão e, consequentemente, uma grande vontade de competir e de... participar nos Jogos Olímpicos.“Na escola, dediquei-me ao judo porque gosto de desporto de combate”, confessa aos amigos o judoca que, apesar de se ter iniciado no desporto tardiamente, garante que o judo fez dele uma pessoa melhor. Defende que este desporto é muito importante na construção da personalidade: “O judo funciona à base do respeito e da lealdade. A mim, ensinou-me a lutar pelos meus objetivos. Acho que esta modalidade passa bons valores, sólidos e importantes para a vida”, e é com a ajuda deste desporto que continua a crescer como atleta e como pessoa.Para aguentar os treinos e garantir que não ganha peso, o Jorge Fonseca tem uma dieta muito rigorosa.O peso influencia diretamente o desempenho do judoca. Por isso, um dos segredos é apostar numa alimentação simples e com um bom nível de nutrientes.