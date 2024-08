Ingebrigtsen vinga derrota olímpica em Lausana, Nader em nono

Duas semanas depois de ter ficado fora do pódio olímpico, em quarto lugar, Ingebrigtsen voltou a estar em grande na sua distância preferida, que cumpriu em 3.27,83 minutos, após se desembaraçar, na reta final, do campeão olímpico, Hocker (3.29,85), e do também norte-americano Hobbs Kessler (3.30,47).



O norueguês assumiu o comando da prova aos 1.200 metros, após a saída das 'lebres', para não mais o largar, apenas com os atletas dos Estados Unidos a tentar seguir na peugada.



O português Isaac Nader foi um dos que alinhou em Lausana, para terminar em nono lugar, com o registo de 3.32,49.



Quanto a Lorène Bazolo, que na véspera foi quarta nos 100 metros em Boras, Suécia, com 11,28, também competiu em Lausana, mas numa corrida secundária do hectómetro.



A veterana velocista portuguesa correu na série B1, para ser quinta, em 11,42.



A prova principal teve por vencedora a britânica Dina Asher-Smith, cronometrada em 10,88.