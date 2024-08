Paris2024. Duplantis concretizou um sonho de criança

”, afirmou, na zona mista do Stade France, após saltar 6,25 metros.Além das duas medalhas de ouro, em Tóquio2020 e agora, conta dois títulos mundiais ao ar livre, em Oregon2022 e Budapeste2023, dois em pista coberta, em Belgrado2022 e Glasgow2024, e três Europeus ao ar livre, em Berlim2018, Munique2022 e Roma2024, mas faltava o sonho de melhorar o recorde numa final olímpica.”, referiu o fenómeno sueco, de 24 anos.Apesar desta materialização, Duplantis recorda um momento “que parece irreal”.”, admitiu.O varista insistiu no apoio recebido no estádio parisiense, reconhecendo ter captado referências noutros palcos idênticos.”, advertindo que vai dormir pouco, porque “a festa vai ser enorme”.Duplantis assegurou a sua segunda conquista olímpica desde os 6,00 metros, que só ele passou, num percurso limpo iniciado a 5,70 metros, conseguindo ainda 6,10, batendo os 6,03 do recorde olímpico com que o brasileiro Thiago Braz da Silva venceu o concurso no Rio2016.A medalha de prata foi arrebatada pelo norte-americano Sam Kendricks, o campeão mundial de 2017 e 2019, que superou a fasquia a 5,95, e o bronze foi entregue ao grego Emmanouil Karalis, com 5,90.