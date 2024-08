Paris2024. Faith Kipyegon "recupera" prata no recurso

Kipyegon, a segunda melhor de sempre nesta distância, foi a segunda fundista a cruzar a meta, após as 12 voltas e meia à pista, apenas atrás de Chebet, recordista dos 10.000 metros e terceira de sempre nos 5.000, mas foi desclassificada, por obstrução, num incidente de corrida com a etíope Gudaf Tsegay.", lê-se no sítio oficial dos Jogos Olímpicos.A reversão desta penalização recoloca Sifan Hassan no terceiro lugar e a italiana Nadia Battocletti, campeã da Europa em Roma2024, no quarto, respeitando a ordem de chegada da corrida.Tal como em Tóquio2020, Hassan, que em Paris2024 tentava o inédito feito no feminino do checo Emil Zátopek, que, em Helsínquia1952, venceu os 5.000, os 10.000 e a maratona, a neerlandesa nascida na Etiópia deixou escapar uma medalha de ouro.Em Tóquio2020, Hassan sagrou-se campeã nos 5.000 e nos 10.000 metros, quedando-se então pelo bronze nos 1.500.A etíope Gudaf Tsegay, detentora da melhor marca de sempre nos 5.000, não foi além do oitavo lugar, mas vai ainda competir com Kipyegon, nos 1.500, enquanto Chebet procura a 'dobradinha' ao alinhar nos 10.000.