Pichardo lidera esperanças portuguesas nos Europeus de atletismo

Pedro Pichardo, campeão olímpico em Tóquio2020 e europeu em Munique2022, e Tiago Pereira, bronze no Mundial ‘indoor’ Glasgow2024, atacam as medalhas do triplo a partir das 20:55 locais (19:55 em Lisboa).



Pichardo chega à final com 17,48 metros na qualificação, um salto superado em quatro centímetros pelo espanhol Jordan Díaz (17,52), enquanto Pereira apurou-se com o quarto salto, a 16,68, atrás do italiano Emmanuel Ihemeje, terceiro.



Depois de um período de afastamento da competição, por lesão e litígio com o Benfica, Pichardo chegou a Roma2024 com o segundo melhor salto do ano (17,51 metros), mais uma vez atrás de Díaz (17,61).



Além dos dois candidatos a lugares no pódio do triplo salto, também Fatoumata Diallo disputa a final, um dia depois de ter batido o recorde nacional dos 400 barreiras, que pertencia há 12 anos a Vera Barbosa (55,22 segundos) e, com esses 54,65, assegurar a estreia nos Jogos Olímpicos Paris2024 (apuramento nos 54,85).



A final dos 400 metros barreiras está marcada para 21:18 locais (20:18 em Lisboa).



Também hoje, entram em competição Leandro Ramos, na qualificação do lançamento do dardo, e, no salto em comprimento, Evelise Sousa e Agate Sousa, que se estreia com as cores de Portugal em grandes competições, depois de se ter naturalizado.



Destaque ainda para a presença inédita numa única edição de Europeus da seleção portuguesa nas quatro estafetas tradicionais, nos 4x100 metros e nos 4x400 metros, masculinas e femininas.