São Silvestre da Amadora "aquece" a última noite do ano

Complementarmente à prova de adultos na distância de 10 Km, a Corrida São Silvestre da Amadora, proporciona aos mais jovens a sua participação neste evento, através da dinamização da Corrida das Crianças, momento emblemático da iniciativa.Além destes dois ícones do desporto nacional, as ruas da Amadora testemunharam ao longo das 48 edições anteriores as passadas de Rosa Mota, António Leitão, Aurora Cunha, Domingos Castro, Fernanda Ribeiro, Rui Silva, entre muitas outras estrelas do atletismo nacional e internacional.Com organização da Câmara Municipal da Amadora tem fortíssima adesão popular, tanto a nível de entusiastas espetadores como de participantes, esperando-se que ultrapasse os dois milhares de participantes.