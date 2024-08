Paris2024. EUA e Sérvia lutam pela final de basquetebol masculino

Booker (18 pontos), Edwards (17), Embiid (14), Davis (14), Lebron James (12) e Durant (11) ajudaram na festa dos Estados Unidos, que perseguem o 17.º título olímpico na modalidade que dominam desde há muito.O jogo teve sentido único praticamente desde cedo, ainda que o primeiro cesto tivesse sido brasileiro, e os 35 pontos de diferença comprovam a larga superioridade norte-americana.

Sérvios mais fortes



Nas meias-finais, vão encontrar-se com a Sérvia, que teve de contar com a sua estrela da NBA, Nicola Jokic (21 pontos, 14 ressaltos, nove assistências), para afastar uma determinada Austrália.



Depois de um 82-82 no tempo regulamentar, o tempo extra sorriu aos sérvios, que venceram esse parcial por 13-8 e seguem em frente, deixando pelo caminho os australianos, bronze em Tóquio2020 e agora fora da discussão das medalhas.



França apoiada



Também a equipa da casa, a vice-campeã olímpica França, seguiu em frente, deixando para trás o Canadá, batido por 82-73, alavancando o fator casa para contrariar o ligeiro ascendente canadiano.



Neste jogo, os adeptos chegaram a cantar o hino, “A Marselhesa”, nos últimos minutos do encontro, continuando a empurrar a formação gaulesa, que está a uma vitória da final, depois de em Tóquio2020 ter ficado com a prata ao perder com os norte-americanos.



Alemanha eficaz



A equipa da casa vai bater-se com a Alemanha por um lugar na final, depois de estes eliminarem a Grécia (76-63), apesar dos 22 pontos de Giannis Antetokounmpo, numa partida em que a eficácia no momento de tentar triplos foi decisiva.



As meias-finais estão agendadas para quinta-feira, com ambos os jogos para já agendados para as 16h30 em Lisboa.