Paris2024. EUA estão nos "quartos" do torneio de basquetebol

Os norte-americanos passam para o comando do Grupo C e já sabem, após duas vitórias, ambas com mais de 100 pontos, que vão vencer o grupo, em que o surpreendente Sudão do Sul disputa o segundo lugar com a Sérvia.A equipa de Stephen Curry e LeBron James ainda deixou os africanos encurtar distâncias, no terceiro tempo, mas teve sempre o jogo perfeitamente controlado. Os parciais foram de 26-14, 29-22, 18-21 e 30-29.Bam Adebayo, dos Miami Heat, chegou aos 18 pontos, mas isso não chegou para ser o homem do jogo, com o sudanês Nuni Omot, que atua na liga chinesa, a anotar excecionais 24 pontos.