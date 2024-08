Paris2024. Nigerianas estão nos "quartos" do basquetebol

Ezinne Kalu, com 21 pontos, foi a grande impulsionadora do feito nigeriano no Grupo B, que se deveu em grande parte a um terceiro quarto quase perfeito, no qual fizeram 23 pontos e sofreram apenas cinco.



A diferença foi a 17 pontos e o Canadá, quinto classificado do ranking mundial, não se aproximou mais do que a nove pontos já perto do final (79-70), que ditou o apuramento inédito da Nigéria.



A Nigéria não conseguiu o apuramento para os Jogos Olímpicos Rio2016 e não venceu qualquer jogo em Tóquio2020 (disputados em 2021 devido à covid-19).