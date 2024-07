Paris2024. Porto Rico apura equipa de basquetebol

Em San Juan, os porto-riquenhos fizeram valer o fator casa, selando a 10.ª presença olímpica, mas a primeira desde 2004, depois de quatro ausências consecutivas.Jose Alvarado, jogador dos New Orleans Pelicans, foi a grande figura de Porto Rico, ao somar 23 pontos, com nove em 14 nos lançamentos de campo, e seis ressaltos, secundado pelos 18 pontos de Tremont Walters e os 12 de Jordan Howard.Na formação lituana, os melhores foram Rokas Jokubaitis, com 16 pontos, e Domantas Sabonis, com 10 pontos e nove ressaltos.Porto Rico foi uma das quatro seleções que selaram no domingo o apuramento, juntamente com Brasil (medalha de bronze em 1948, 1960 e 1964), Espanha (medalha de prata em 1984, 2008 e 2012 e de bronze em 2016) e Grécia.Em Paris2024, Grécia e Espanha juntam-se a Austrália e Canadá, no Grupo A, o Brasil defrontará a anfitriã França, a campeã mundial em título Alemanha e o Japão, no Grupo B, enquanto Porto Rico vai medir forças, no Grupo C, com Estados Unidos - vencedores de 16 dos 20 torneios – Sérvia e Sudão do Sul.