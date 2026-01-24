Adeptos insatisfeitos reunidos com dirigentes com "respeito, cordialidade e espírito construtivo", diz Benfica

segue-se aos acontecimentos da manhã, quando um grupo alargado de cerca de 200 adeptos esteve à porta do centro de estágios do clube, alegadamente por insatisfação com o atual momento da equipa de futebol.“A conversa, na qual tomaram a palavra os representantes do grupo de adeptos e também Mário Branco, José Mourinho, Simão Sabrosa e Nico Otamendi, decorreu num ambiente de enorme respeito, cordialidade e espírito construtivo, terminando com a garantia de reforço do compromisso de união, que, mais do que nunca, deve imperar nesta fase, perante os desafios que se colocam ao SL Benfica até final da época”, referiu o Benfica, no comunicado.Na mesma nota, o emblema ‘encarnado’ refere que no encontro, autorizado e promovido por Mário Branco, também esteve o diretor técnico Simão Sabrosa, enquanto da parte dos jogadores, além de Otamendi, estiveram Aursnes, António Silva e Tomás Araújo.O comunicado do clube seguiu-se já, a lançar o jogo de domingo com o Estrela da Amadora, e perante a situação vivida durante a manhã, com a ‘concentração’ de duas centenas de adeptos no Seixal.O Benfica, que viu chegar Mourinho em setembro para o lugar do despedido Bruno Lage, segue, à entrada para a 19.ª jornada, no terceiro lugar da Liga, a distantes 10 pontos do líder FC Porto, tendo sido eliminado na Taça da Liga e Taça de Portugal.Na ‘Champions’, competição em que foi derrotado na quarta-feira na sétima jornada, na visita à Juventus (2-0), os ‘encarnados’ estão em zona de não apuramento para o play-off (29.º) e recebem na quarta-feira o Real Madrid, na última jornada da fase de liga.