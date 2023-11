Afonso Jesus quer Benfica na "final four" da "Champions"

”, sublinhou o internacional português, aos jornalistas.Os encarnados defrontam, no Grupo B da Ronda de Elite, os cazaques do Kairat, que se perfilam, no plano teórico, como o maior adversário nesta ronda, os eslovenos do FK Dobovec, que derrotaram 8-1 na última fase, e os anfitriões FC Prishtina, do Kosovo.”, apontou.O Benfica soma 11 triunfos, uma igualdade e dois desaires, até ao momento, durante a temporada, em todas as competições, vivendo uma série de sete vitórias consecutivas, com Afonso Jesus a considerar que o clube da Luz tem vindo a demonstrar a qualidade.”, reforçou o atleta.Nas duas últimas temporadas, o Benfica alcançou a "final-four" da Liga dos Campeões, mas falhou a final da prova continental – que venceu na temporada 2009/10 -, assente em dois terceiros lugares seguidos, que pretendem melhorar para sonhar com o título.”, expressou ainda.As "águias" iniciam a Ronda de Elite frente ao FK Dobovec, às 16h00 (horas de Lisboa) de quarta-feira, seguindo-se o confronto com o Kairat, no dia seguinte, a partir da mesma hora, e conclui o agrupamento contra o FC Prishtina, no sábado, pelas 19h00. Todos os jogos são efetuados no Palácio da Juventude e Desporto, na cidade kosovar de Pristina.