“Águias” procuram evitar 12.ª queda lusa nos “quartos”

Depois do apuramento dos encarnados para as meias-finais da Liga Europa em 2013/14, face aos neerlandeses do Az Alkmaar, num dia em que o FC Porto foi afastado da mesma prova pelos espanhóis do Sevilha, Portugal soma uma década de eliminações nos "quartos", no total de 11, sem um único apuramento.Benfica (quatro vezes), FC Porto (três) e Sporting e Sporting de Braga (ambas duas) foram as equipas que falharam as "meias", seis vezes na Liga dos Campeões e cinco na Liga Europa.A qualidade dos adversários – duas vezes Bayern Munique e Liverpool e uma Inter Milão, Juventus, Chelsea e Atlético de Madrid – explicam, em grande parte, o insucesso, mas as equipas lusas também não ultrapassaram os mais acessíveis Eintracht Frankfurt, Rangers ou Shakhtar Donetsk.





Depois de todas estas eliminações, o Benfica vai tentar na quinta-feira acabar com a "malapata" lusa, estando para já em vantagem, depois do triunfo caseiro por 2-1. Rafa, aos 16 minutos, e Di María, aos 52, apontaram os tentos dos encarnados, enquanto Pierre-Emerick Aubameyang reduziu, aos 67.



O encontro entre o Marselha e o Benfica, da segunda mão dos quartos de final da edição 2023/24 da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, a partir das 20h00 em Lisboa, no Estádio Velódrome, em Marselha, França.