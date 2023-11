O lateral direito não está apto para o encontro para a Taça de Portugal, amanhã, frente ao Famalicão, nem para o jogo para a Liga dos campeões com o Inter de Milão, na próxima quarta-feira.

Em sentido contrário, o treinador do Benfica já vai poder contar com Bernat e Kokçu para o jogo da Taça, amanhã, na Luz.



O Benfica-Famalicão joga-se este sábado à noite, às 20h45 e tem transmissão direta aqui na RTP1 .



Há pouco, Roger Schmitd reconheceu a qualidade do Famalicão e disse que os jogos da Taça são sempre especiais.