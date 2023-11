Andris Treimanis arbitra o Benfica-Inter

As "águias", que ainda procuram os primeiros pontos, já não têm hipótese de avançar para os oitavos de final, restando a luta por uma vaga na Liga Europa.Os letões Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennukovs vão ser os assistentes, com o compatriota Aleksandrs Golubevs a estar no papel de quarto árbitro. O croata Ivan Bebek estará no VAR, assistido pelo alemão Bastian Dankert.





Árbitro francês em Braga



A UEFA nomeou o árbitro francês Clément Turpin para o SC Braga–Union Berlim, da quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões, que conta ainda com Real Madrid e Nápoles.



Os franceses Nicolas Danos e Erwan Finjean vão ser os assistentes, com o compatriota Ruddy Buquet a estar no papel de quarto árbitro. O também gaulês Willy Delajod estará no VAR, assistido pelo inglês Stuart Attwell.



O SC Braga ocupa a terceira posição, com três pontos. O Union Berlim, que anunciou no domingo Nenad Bjelica como novo treinador, sucedendo a Urs Fischer, é último colocado, com um ponto.