Bah tem entorse traumática no joelho e falha Inter Milão

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Bah sofreu uma entorse traumática do joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral medial, no clássico jogado no dia 07 de abril", escreveram as `águias`, no site oficial.

O internacional pela Dinamarca foi titular no sábado, na derrota com o FC Porto (2-1), para a 27.ª jornada da I Liga, mas, após uma entrada do colombiano Uribe, foi substituído pelo brasileiro Gilberto, aos 26 minutos.

Os `encarnados` não revelaram o tempo de paragem do lateral direito, de 25 anos, mas é provável que não recupere a tempo de alinhar diante do conjunto transalpino, sendo que poderá perder mais alguns jogos.

Os jogos entre Benfica e Inter Milão estão agendados para 11 de abril (primeira mão), em Lisboa, e 19 de abril (segunda mão), em Itália, sendo que o vencedor desta eliminatória irá encontrar nas meias-finais o vencedor do confronto 100% transalpino entre AC Milan e Nápoles.