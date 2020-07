Benfica. Ânimos exaltados resvalam para a má educação

É a terceira vez que tal acontece nos últimos dias e, como quase sempre acontece, os protestos misturam-se com a má educação.



“O treinador foi para a rua mas a m... continua”, pode ler-se, desta vez, numa longa tarja colocada após o empate da equipa encarnada em Famalicão.



Recorde-se que no final do mês uma outra tarja foi colocada onde se podia ler: “Equipa de chorões + direção sem c***ões = não há campeões”.



Esta afixação era assinada pelos Diabos Vermelhos e foi colocada após a derrota (0-2 com o Marítimo, nos Barreiros) que, na altura, deixou o Benfica a seis pontos do FC Porto.