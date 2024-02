Benfica anuncia renovação de contrato com três jogadores da equipa B

A cumprir a sua sexta época no clube da Luz, Adrian Bajrami, de 21 anos, prolongou o vínculo até 2026, enquanto os seus colegas Rafael Rodrigues e Henrique Pereira, de 22 anos que cumprem a sua 14.ª temporada nos benfiquistas, estão agora ligados ao clube até 2027.



Os três atletas foram unânimes ao manifestar a alegria pelo momento, não escondendo o desejo de chegar à equipa principal. O albanês Adrian Bajrami assumiu sem rodeios essa meta.



“Um dos objetivos é claro: chegar à equipa A. Mas neste momento estou focado na equipa B, em trabalhar forte, em ganhar os jogos e crescer, como é óbvio”, disse em declarações publicadas na página oficial do clube.



Rafael Rodrigues e Henrique Pereira também não esconderam o desejo de envergar um dia a camisola da equipa principal que lidera neste momento a I Liga de futebol.



“Tentar chegar à equipa principal é o meu objetivo, já estou mais próximo de o alcançar e é para isso que trabalho todos os dias”, disse o lateral.



O sentimento é idêntico no extremo Henrique Pereira: “Desde que entrei para o clube, o principal sonho e objetivo é chegar à equipa principal do Benfica”, revelou.