Benfica contrata andebolista húngaro Egon Hanusz

O Benfica anunciou a contratação do andebolista internacional húngaro Egon Hanusz para a equipa de andebol, proveniente dos alemães do TVB Estugarda, com o central a vincular-se por uma época aos lisboetas.

"Estou feliz por fazer parte da família Benfica. Contaram-me muito sobre este grande clube e as muitas modalidades. Estou ansioso por viajar para Lisboa depois dos Jogos Olímpicos", disse, ao sítio dos encarnados na Internet, o atleta que competiu na Alemanha nas últimas três temporadas.



Egon Hanusz, de 26 anos, foi internacional húngaro por 42 vezes, tendo representado o país nos Mundiais de 2021 e 2023 e nos Europeus de 2022 e 2024.



"Acho que sou um jogador rápido. A equipa é importante para mim, e é também importante ajudar os meus companheiros com assistências", completou o andebolista que se formou no Csurgói KK até rumar ao Estugarda, em 2021.