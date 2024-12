Benfica e FC Porto conhecem adversários no Mundial de clubes

O sorteio vai decorrer em Miami e está agendado para as 18h00 em Lisboa.



De acordo com o formato do sorteio criado pela FIFA, Benfica e FC Porto foram colocados no Pote 2, composto só por equipas europeias, sendo já certo que, na primeira fase, não defrontam Chelsea, Borussia Dortmund, Inter Milão, Atlético de Madrid, Juventus e Salzburgo, que estão nessa mesma condição.



Por estar na 10.ª posição europeia, o Benfica sabe que vai apanhar um "tubarão" entre Manchester City, Real Madrid, Bayern Munique, todos emblemas que recentemente conquistaram a Liga dos Campeões europeus, ou Paris Saint-Germain, equipas que aparecem no Pote 1.



Já o FC Porto, oitavo europeu, terá de certeza pela frente um rival sul-americano vindo dos cabeças de série, que poderá ser o Palmeiras, de Abel Ferreira, embora Flamengo, Fluminense e River Plate também sejam hipóteses para os "dragões".



Os possíveis duelos de Benfica e FC Porto com técnicos portugueses que trabalham no exterior prosseguem no Pote 3, com o Al-Hilal, de Jorge Jesus, e o Botafogo, de Artur Jorge, recém-vencedor da Taça Libertadores, e no Pote 4, com o Al Ain, de Leonardo Jardim.



Contudo, por já ter um adversário sul-americano vindo do Pote 1, o FC Porto não pode nesta fase ser sorteado com o Botafogo, já que, de acordo com a FIFA, nenhuma confederação pode ter mais de um representante em cada grupo, à exceção da UEFA, que conta com 12 clubes no torneio (quatro dos oito grupos vão ter dois emblemas europeus).



Os emblemas de um mesmo país europeu não podem ficar no mesmo agrupamento.



O Mundial de clubes vai ter pela primeira vez 32 clubes, divididos em oito grupos de quatro, com os primeiros dois a seguirem para a fase a eliminar, que começa com os oitavos de final.



Ao todo, vão ser 63 jogos, em 12 estádios, em 11 cidades, entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, com a final a ser disputada no MetLife Stadium, em Nova Iorque/Nova Jérsia.



O Inter Miami e os Seattle Sounders vão ser integrados na quarta posição dos grupos A e B, respetivamente, para que o emblema de Messi dispute o jogo de abertura no Hard Rock Stadium, em Miami, e o emblema do estado de Washington inicie a sua competição no Lumen Field.



Potes para o sorteio:



- Pote 1:



Manchester City, Ing



Real Madrid, Esp



Bayern Munique, Ale



Paris Saint-Germain, Fra



Flamengo, Bra



Palmeiras, Bra



River Plate, Arg



Fluminense, Bra



- Pote 2:



Chelsea, Ing



Borussia Dortmund, Ale



Inter Milão, Ita



FC PORTO, POR



Atlético de Madrid, Esp



BENFICA, POR



Juventus, Ita



Salzburgo, Aut



- Pote 3:



Al-Hilal, Ara



Ulsan, Cor



Al Ahly, Egi



Wydad Casablanca, Mar



Monterrey, Mex



León, Mex



Boca Juniors, Arg



Botafogo, Bra



- Pote 4:



Urawa Red Diamonds, Jap



Al-Ain, EAU



ES Tunis, Tun



Mamelodi Sundowns, Afs



Pachuca, Mex



Seattle Sounders, EUA



Auckland City, Nzl



Inter Miami, EUA