Benfica e FC Porto ganham na "Champions" de hóquei

O FC Porto, que vinha de uma vitória moralizadora frente ao Benfica, em partida a contar para o campeonato nacional, apresentou-se da melhor forma com um triunfo em casa do St. Omer. Na primeira jornada, os comandados por Ricardo Aires sofreram uma derrota perante o Óquei de Barcelos.





No grupo A, o Óquei de Barcelos e o Noia lideram, com quatro pontos, seguidos por Barcelona, Reus e FC Porto, todos com três, enquanto o St. Omer ainda não pontuou.



Já no Grupo B, o Benfica goleou o Quevert por cinco golos sem resposta. Zé Miranda bisou logo no primeiro tempo, levando a partida para intervalo com a vantagem de dois golos. No segundo tempo, os ‘encarnados’ voltaram a entrar pressionantes, atitude que permitiu a Pau Bargalló (2) e Lucas Ordonez marcarem.



O Benfica tem seis pontos, os mesmos do Trissino, com a Oliveirense em terceiro, com quatro, e o Liceo em quarto, com um, enquanto Valongo e Quévert ainda não pontuaram.