O Benfica vai defrontar os neerlandeses do Feyenoord na 12.ª edição da Eusébio Cup, agendada para 28 de julho, anunciou hoje o clube lisboeta, indicando que a equipa principal de futebol estará de férias até 03 de julho.

Na sua página oficial, o Benfica, segundo classificado da Liga portuguesa de futebol, refere que o encontro com os neerlandeses, segundos da Liga nacional, se insere nos compromissos de pré-temporada.



Em 2022, na última edição da Eusébio Cup, competição que homenageia o ex-futebolista Eusébio da Silva Ferreira, falecido em 05 de janeiro de 2014, com 71 anos, o Benfica venceu os ingleses do Newcastle por 3-2.