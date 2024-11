Benfica e U. Sportiva fora da Taça Europa feminina de basquetebol

Em Lisboa, o Besiktas venceu a formação encarnada por 76-55, enquanto nos Açores, o Galatasaray derrotou a União Sportiva, ainda em busca do primeiro triunfo na competição, por 76-44.



No encontro da Luz, o Besiktas impôs-se nos quatro períodos (17-20, 17-21, 9-18 e 12-17), tal como tinha feito no encontro de há cerca de um mês na Turquia, e lidera o Grupo K, com 10 pontos, fruto de cinco vitórias em cinco jogos, enquanto as encarnadas são terceiras classificadas, com seis pontos e apenas uma vitória, conseguida na primeira ronda.



Já no Grupo J, a União Sportiva somou a quinta derrota em cinco jogos na competição, desta feita pelos parciais de 16-28, 4-14, 11-17 e 13-17, e segue no quarto e último posto com cinco pontos, enquanto o adversário de hoje, o Galatasaray, lidera o agrupamento com nove pontos.



Na próxima jornada, as "águias" defrontam as italianas do San Giovanni, em 27 de novembro, enquanto a formação dos Açores joga com as espanholas do Ferrol, no dia seguinte.