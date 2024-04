Benfica fez valer 22 de 29 triunfos tangenciais em casa

Em vésperas de se deslocarem a Marselha depois de um triunfo caseiro por 2-1, com tentos de Rafa e Di María, contra um de Aubameyang,Na primeira ronda da segunda prova da UEFA que disputou em 2023/24,o play-off de acesso aos "oitavos", depois da queda da "Champions", o Benfica também começou por superar em casa o Toulouse por 2-1, então com dois penáltis do argentino, para, depois, selar o apuramento em França com um "nulo".Foi a 22.ª vez que o Benfica vez valer um triunfo pela margem mínima, sendo que duas dessas eliminatórias entraram para a "lenda" europeia dos encarnados.





Datas históricas



O 2-0 em Anfield Road, selado por Simão e Miccoli, depois do 1-0 na Luz, frente ao então campeão em título Liverpool, nos "oitavos" da "Champions" 2005/06, e o "heroico" 0-0 de Turim, com nove na parte final, face à Juventus, nas meias-finais da Liga Europa 2013/14, após um 2-1 caseiro, são duelos inesquecíveis.



Os alemães do Nuremberga (2007/08) e do Estugarda (2010/11), os franceses do Paris Saint-Germain (2010/11) e do Bordéus (2012/13) e os espanhóis do Betis (1982/83) também estão na lista, bem como os neerlandeses do PSV Eindhoven (2021/22), então comandados por Roger Schmidt.



Dukla Praga (1962/63), CSKA Sófia (1971/72), Olympiacos (1973/74), B 1903 (1977/78), Dniepr (1989/90), Katowice (1993/94), Roda (1995/96), Lokomotiv Moscovo (1996/97), Rosenborg (2003/04), Dinamo Bucareste (2006/07), FC Copenhaga (2007/08), Zenit (2015/16) e Fenerbahçe (2018/19) também caíram depois de perderem na primeira mão em Lisboa por um golo.



A lista de equipas que eliminaram o Benfica neste cenário é bem mais reduzida, incluindo apenas Borussia Dortmund (1963/64 e 2016/17), Juventus (1992/93), Parma (1993/94), Liverpool (2009/10), Sporting de Braga (2010/11) e Anderlecht (2004/05).



O encontro entre o Marselha e o Benfica, da segunda mão dos quartos de final da edição 2023/24 da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, a partir das 20h00 em Lisboa, no Estádio Velódrome, em Marselha, França.