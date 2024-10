Benfica perde na "Champions" de basquetebol

Além do Baxi Manresa são adversários dos encarnados os italianos do Bertram Derthona Basket e os alemães do NINERS Chemnitz.



Marcus Thornton, com 13 pontos, foi o melhor marcador da equipa encarnada, bem distante dos 25 de Derrick Alston, do Manresa, e em linha com os 14 de Cameron Hunt e Emanuel Cate ou os 13 de Mario Saint-Supery, igualmente da formação espanhola.



No outro jogo do grupo, o Bertram Derthona Basket ganhou ao NINERS Chemnitz por 87-81 e segue em segundo lugar no grupo.



Em 16 de outubro, na segunda jornada, o Benfica desloca-se a Chemnitz, na Alemanha.