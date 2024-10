Benfica perde na Taça Europa feminina de basquetebol

Na primeira jornada, as benfiquistas tinham superado as belgas do Namur Capitale, por 77-52.O outro jogo do dia decorreu em Namur, onde a formação belga perdeu com o GEAS, de Itália, por 78-43.Na classificação geral, o Besiktas comanda com quatro pontos, seguido por GEAS e Benfica, com três, e Namur Capitale, com dois.Em Istambul, primeiro quarto terminou com uma desvantagem de apenas nove pontos para a equipa da lusa (20-11), mas o Besiktas avançou no marcador e a chegou ao intervalo com uma vantagem confortável (50-25).Após o reatamento, o Besiktas liderou o terceiro terço por três pontos, elevando para 75-47, não abrandando até ao fim, para uma vitória muito ampla por 90-55, 35 pontos de diferença.O próximo jogo europeu do Benfica é em 24 de outubro, em Castellanza, Itália, frente ao GEAS.