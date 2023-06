Benfica repudia acusações de dirigente do Sporting

”, reagiu o clube ‘encarnado’, em comunicado.Miguel Afonso acusou o rival lisboeta de pressionar os árbitros durante o intervalo do encontro, disputado no pavilhão principal do Estádio da Luz, que o Benfica venceu por 4-2, ficando a um triunfo de se sagrar campeão português pela 24.ª vez.“Agora que o circo de hipocrisia terminou, quero dizer que têm sido um verdadeiro nojo os jogos que temos vindo a fazer neste campo”, criticou o dirigente leonino, acusando o Benfica de achar “que vale tudo para ganhar”.O clube da Luz considerou que “”, lembrando que “o membro do Conselho Diretivo do Sporting foi detido no jogo cinco da meia-final do campeonato da época transata”.”, assinalou o Benfica.O quarto encontro da final, que é liderada pelo Benfica por 2-1, está marcado para domingo, no Pavilhão João Rocha, e, se necessário, o quinto encontro realiza-se em 21 de junho (quarta-feira), na Luz.